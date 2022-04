Imagem ilustrativa de sapatilhas de ballet - lynnea - Pixabay - Creative Commons

Publicado 22/04/2022 11:48

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá uma oficina sobre elaboração de projetos culturais, às 18h do próximo dia 9 de maio. As inscrições estão abertas.

O aulão, que é gratuito, tem por objetivo ensinar a como preparar projetos para futuros editais na área cultural.

O curso, de um só dia, é promovido pela Escola da Cultura RJ – vinculada à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro – e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Em Guapimirim, conta com o apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.