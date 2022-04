Modelo de cartão do RioCard para idosos no RJ - RioCard - Divulgação

Publicado 25/04/2022 20:05

Guapimirim – Idosos a partir dos 65 anos e alunos da rede pública de ensino de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que ainda não conseguiram pedir RioCard gratuito poderão fazê-lo na próxima quarta-feira (27/4), das 8h às 16h. A solicitação poderá ser feita diretamente no Centro de Convivência do Idoso e da Juventude.

Para as pessoas da terceira idade será concedido o RioCard Sênior e para os discentes, o RioCard Estudante.

Para os alunos que dependem de transporte público para chegar ao colégio, é fundamental ter o RioCard Estudante. Conforme divulgado pelo DIA, os estudantes da rede municipal de ensino de Guapimirim não conseguiam viajar de ônibus sem esse passaporte. No início de abril, o ingresso deles foi autorizado mediante apresentação de declaração escolar e uso do uniforme, mas essa benesse só estaria disponível até o dia 15 de abril.

Para requerer o RioCard, é preciso ter em mãos a original e cópia da carteira de identidade, do CPF e do comprovante de residência (ex.: conta de luz, água ou telefone / internet). Na ausência do RG, é possível apresentar a certidão de nascimento.

Em caso de emissão de segunda via do RioCard, a cifra é de R$ 28,35, sendo cobrada pela Setransduc. A prefeitura não tem nenhuma responsabilidade sobre essa taxa. A tarifa equivale a sete vezes o valor de uma passagem de ônibus municipal na cidade do Rio de Janeiro.

O serviço acontece quinzenalmente às quartas-feiras e é fruto de uma parceria entre o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários em Duque de Caxias e Magé (Setransduc) e a Prefeitura de Guapimirim. Depois do dia 27 de abril, as próximas datas 11 de maio e 25 de maio.

O Centro de Convivência do Idoso e da Juventude está situado na Rua Eduardo Garcia nº 10, no Centro, ao lado da Praça da Emancipação.