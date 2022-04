Essa é uma edição da feira literária que aconteceu na Escola Municipal Professora Acácia Leitão Portella, em Parada Modelo - E. M. Prof. Acácia Leitão Portella - Divulgação

Publicado 23/04/2022 14:17 | Atualizado 23/04/2022 14:19

Guapimirim – Estudantes da rede municipal de ensino de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, participaram da primeira feira literária ocorrida em algumas escolas entre os dias 18 e 20 de abril. O evento foi promovido pela Secretaria Municipal de Educação.

Os alunos apresentaram trabalhos escolares, pesquisas, tiveram livros à disposição para leitura e também puderam participar de brincadeiras e de atividades promovidas pelos professores.

O evento teve como homenageada a poetisa Cora Coralina e coincidiu com asemana de aniversário de 140 anos do nascimento do escritor Monteiro Lobato, cuja obra mais popular é o Sítio do Pica-Pau Amarelo.

Inicialmente, a feira literária estava prevista para ocorrer em oito escolas municipais. São elas: no dia 18 de abril: Professora Ilza Junger Pacheco, Castro Alves, Maximino José Pacheco, Fazenda Sernambetiba e Vila Olímpia; no dia 19 de abril: Simão da Motta; e no dia 20 de abril: Rosa de Sarom e Professora Acácia Leitão Portella.