Imagem ilustrativa de notas de R$ 50PublicDomainPictures - Pixabay - Creative Commons

Publicado 24/04/2022 10:32

Guapimirim – Aposentados e pensionistas pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), residentes em Guapimirim ou não, vão receber a primeira parcela do 13º salário de 2022 já a partir dessa segunda-feira (25/4).

Para quem recebe até um salário mínimo – R$ 1.212 –, os depósitos começam amanhã mesmo. E para quem recebe acima disso, a partir do próximo dia 2 de maio.

Além da faixa salarial, o calendário de pagamentos varia conforme a numeração final do benefício. Para saber em qual numeração o beneficiário se encaixa, basta pegar o último número antes do dígito, antes do traço.

Já a segunda parcela começará a ser depositada a partir do próximo dia 25 de maio, seguindo os mesmos critérios.

Veja o cronograma

Para quem recebe até um salário mínimo (final benefício – datas da 1ª e 2ª parcelas)

Final 1 – pagamento dia 25/4 e 25/5.

Final 2 – pagamento dia 26/4 e 26/5.

Final 3 – pagamento dia 27/4 e 27/5.

Final 4 – pagamento dia 28/4 e 30/5.

Final 5 – pagamento dia 29/4 e 31/5.

Final 6 – pagamento dia 2/5 e 1/6.

Final 7 – pagamento dia 3/5 e 2/6.

Final 8 – pagamento dia 4/5 e 3/6.

Final 9 – pagamento dia 5/5 e 6/6.

Final 0 – pagamento dia 6/5 e 7/6.

Para quem recebe acima de um salário mínimo (finais benefícios – datas da 1ª e 2ª parcelas)

Finais 1 e 6 – pagamento dia 2/5 e 1/6.

Finais 2 e 7 – pagamento dia 3/5 e 2/6.

Finais 3 e 8 – pagamento dia 4/5 e 3/6.

Finais 4 e 9 – pagamento dia 5/5 e 6/6.

Finais 5 e 0 – pagamento dia 6/5 e 7/6.