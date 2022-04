Essa é a principal praça de pedágio na Rodovia Rio-Teresópolis - Divulgação - Redes Sociais

Essa é a principal praça de pedágio na Rodovia Rio-TeresópolisDivulgação - Redes Sociais

Publicado 26/04/2022 15:02

Guapimirim – As tarifas de pedágio na BR-116 (Rodovia Rio-Teresópolis), na Baixada Fluminense, terão reajuste a partir do próximo dia 1º de maio. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (26/4), por meio da Deliberação nº 158 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que aprovou o aumento no último dia 20 de abril.

Na principal praça, que fica entre Imbariê, em Duque de Caxias, e Piabetá, em Magé, por exemplo, a tarifa simples para automóveis vai passar de R$ 18,80 para R$ 21,70. Já para as motocicletas, o valor subirá de R$ 9,40 para R$ 10,85.

Já nas praças auxiliares em Santa Guilhermina e Santo Aleixo, ambas em Magé, o valor do pedágio simples para carros vai passar de R$ 13,10 para R$ 15,10. E para as motos, de R$ 6,55 para R$ 7,60.

As tarifas serão reajustadas em mais de 15% e têm como base o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). De acordo com a ANTT, o aumento estava previsto em contrato com a Concessionária Rio-Teresópolis (CRT), que ainda administra esses trechos da BR-116.

Está previsto para o próximo dia 20 de maio um leilão de concessão da Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116), tendo em vista que o contrato de exploração do serviço terminou em 2021 e foi prorrogado até a realização de um novo processo licitatório. A nova empresa vencedora poderá atuar na região por 30 anos.

Nesse mesmo pacote estão incluídas as praças de pedágio na BR-493 – entre o KM 0,0 e KM 26,0 e entre o KM 48,1 e KM 123,7 – e a BR-465, entre o KM 0,0 ao KM 22,8. Ambas as vias estão em território fluminense.

A BR-493 liga Itaboraí, no Leste Fluminense, a Itaguaí, na Baixada Fluminense. E a BR-465 é a antiga Estrada Rio-São Paulo, que liga o Rio a Seropédica, também na Baixada Fluminense, até o entroncamento com a Rodovia Presidente Dutra (BR-116).

Dessas três vias a serem licitadas, duas delas – BR-116 e BR-493 – passam por Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.