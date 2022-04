A Faetec de Guapimirim fica perto do Hospital Municipal José Rabello de Mello - Divulgação

A Faetec de Guapimirim fica perto do Hospital Municipal José Rabello de MelloDivulgação

Publicado 28/04/2022 11:22

Guapimirim – A Faetec de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, está com inscrições abertas para o curso de vendedor, por meio do Projeto Qualifica. O prazo se encerra nesta quinta-feira (28/4).

Podem participar pessoas a partir dos 16 anos com o ensino fundamental completo.

As aulas terão início a partir da próxima segunda-feira (2/5) e ocorrerão de segunda a quinta-feira no período da tarde.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Faetec de Guapimirim, localizada na Avenida Osvaldo Cruz, s/nº, bairro Bananal. Fica perto do Hospital Municipal José Rabello de Mello.

Curso para microempreendedor

Conforme divulgado recentemente pelo DIA, a Faetec de Guapimirim também abriu inscrições para um curso de microempreendedor individual (MEI), com início também na próxima segunda-feira (2) e cujas aulas acontecerão no turno da noite.

O curso é voltado para quem é MEI e para quem ainda não é e gostaria de conhecer como funciona esse tipo de pessoa jurídica. Para isso, é preciso ter 18 anos ou mais e o ensino fundamental completo.