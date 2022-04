O Zé Gotinha é um personagem-símbolo da vacinação no Brasil - Ministério da Saúde - Divulgação

Publicado 27/04/2022 16:28

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá o Dia D de vacinação contra a gripe (Influenza) e contra o sarampo no próximo sábado (30/4), das 8h às 12h, no Centro Pediátrico e em todos os postos de saúde. Trata-se de uma campanha promovida pelo Ministério da Saúde em todo o Brasil.

Em Guapimirim, a imunização contra a gripe é voltada para idosos a partir dos 60 anos, crianças de 6 meses a 4 anos, gestantes, puérperas e profissionais de saúde. O imunizante é produzido pelo Instituto Butantan e é trivalente – contra as variantes H1N1, H3N2 e o tipo B –, com formulação atualizada para as diferentes cepas em circulação no país.

Já a vacinação contra o sarampo é destinada a crianças entre 6 meses e 4 anos e também para profissionais de saúde.

Para se imunizar, é preciso apresentar um documento de identificação (ex.: carteira de identidade ou certidão de nascimento) e a caderneta de vacinação.

*Imunização para outras populações-alvo*

A partir do próximo dia 3 de maio, poderão se vacinar contra a gripe outras populações-alvo, tais como:

* Crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias).

* Gestantes e puérperas.

* Povos indígenas.

* Professores.

* Pessoas com comorbidades.

* Pessoas com deficiência permanente.

* Forças de segurança e salvamento e Forças Armadas.

* Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso.

* Trabalhadores portuários.

* Funcionários do sistema prisional.

* Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;

População privada de liberdade.

O encerramento da imunização contra a gripe está previsto para o próximo dia 3 de junho.