A cerimônia de lançamento do programa Alfabetiza Guapimirim aconteceu na Escola Municipal Professora Acácia Leitão PortellaSecom PMG - Divulgação

Publicado 02/05/2022 12:26

Guapimirim – A Prefeitura de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, lançou o programa Alfabetiza Guapimirim, na última quinta-feira (28/4), na Escola Municipal Professora Acácia Leitão Portella, em Parada Modelo. O objetivo é conter um déficit educacional que se agravou com a pandemia de coronavírus (covid-19) no país. Um estudo realizado pela Secretaria Municipal de Educação, em 2021, constatou que 650 alunos do 3º ao 9º ano, da rede municipal de ensino, não sabem ler nem escrever.

O programa vai oferecer aulas de reforço. A data de lançamento coincidiu com o Dia Nacional da Educação.

“Nosso Departamento Pedagógico e nossas subsecretarias fizeram um levantamento e um diagnóstico, e a gente chegou ao número assustador de mais de 600 alunos do terceiro ao nono ano que não sabem ler, e a gente levou isso para a prefeita. Ela se assustou com os dados e nos autorizou a colocar em prática o programa Alfabetiza Guapimirim, com aulas de reforço. Daqui a pouco, todos esses alunos vão estar devidamente alfabetizados”, explicou o secretário municipal de Educação, Ricardo Almeida.

“O Alfabetiza Guapimirim vai promover, de maneira justa, a inserção social dos nossos alunos e dar oportunidade de recuperação da aprendizagem da leitura, da escrita e da interpretação de textos das mais diversas áreas”, disse a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha.

“É muito bacana a iniciativa da Secretaria de Educação. É um novo começo para a educação de Guapimirim”, elogiou o vice-prefeito Natalício da Farmácia.

“Isso vai recuperar a autoestima desses alunos, porque alfabetizar, ler e escrever, é um processo muito lindo. O programa tem esse objetivo de resgatar. Por isso, a Secretaria de Educação está trazendo esse resgate desse aluno. A minha expectativa é que até o meio do ano 50% dos alunos já estejam alfabetizados”, comentou a coordenadora do programa Alfabetiza Guapimirim, Cristiane Andrade.