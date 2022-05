Essa foi uma edição anterior do programa Guapimirim em Ação - Secom PMG - Divulgação

Publicado 03/05/2022 07:33

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá o Guapimirim em Ação, das 9h às 13h do próximo sábado (7/5), na praça principal do bairro Parada Modelo, nas proximidades da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Trata-se de uma ação social promovida pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos em parceria com outras secretarias.

Serão disponibilizados serviços, tais como: inscrição e atualização de dados do Cadastro Único (CadÚnico), atendimento no CRAS e CREAS, emissão de primeira e segunda via da carteira de identidade por parte do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ), emissão da Carteira de Trabalho Digital, balcão de emprego e captação de currículo para o Sistema Nacional de Emprego (Sine).

O CadÚnico é o banco de dados do governo federal. Com o mesmo, é possível se inscrever em programas sociais como o Auxílio Brasil – o antigo Bolsa Família –, além de outros programas populares de distribuição de renda e/ou de isenção de taxas como a do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), por exemplo.

A prefeita Marina Rocha e o vice-prefeito Natalício da Farmácia também atenderão a população por meio do Gabinete Itinerante.

No Guapimirim em Ação, o público presente também poderá usufruir de outros serviços como emissão e parcelamento do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU), orientações sobre como se tornar microempreendedor individual (MEI) e como alterar a receita bruta dessa modalidade de pessoa jurídica e alguns serviços disponibilizados pela Receita Federal.

Ademais, será possível buscar atendimento no Coop Mulher e obter informações sobre o programa Mulher Mais Segura, que atua contra violência doméstica.

O evento também contará com a doação de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica e com o recolhimento de itens poluentes como pilhas, baterias, resíduos eletrônicos e de óleo de cozinha usado. Para este último produto, haverá troca por detergente de louças.