Imagem ilustrativa de uma urna eletrônicaTSE - Divulgação

Publicado 04/05/2022 15:28

Guapimirim – O prazo para tirar o título de eleitor ou para resolver pendências com a Justiça Eleitoral termina nesta quarta-feira (4/5). Essa é a data limite para que cidadãos de Guapimirim e de todo o Brasil possam regularizar o título, alterar local de votação ou de dados cadastrais, bem como incluir o nome social, por exemplo.

O nome social é um direito destinado a travestis, transexuais e transgêneros. A autodeclaração do eleitor ou da eleitora é suficiente para tal solicitação.

Todas as demandas podem ser solicitadas via internet na plataforma Título Net, no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O link é este: https://cad-app-titulonet.tse.jus.br/titulonet/novoRequerimento