Doar sangue é um ato de amor que salva vidasMichelle Gordon - Pixabay - Creative Commons

Publicado 05/05/2022 08:03

Guapimirim – O Hemorio fará coleta de sangue em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro no próximo sábado (7/5), das 9h às 15h, no Centro de Tratamento de Covid-19, que fica na Avenida Oswaldo Cruz s/nº, no bairro Bananal, ao lado do Hospital Municipal José Rabello de Mello.

A Secretaria Municipal de Saúde de Guapimirim insta a população a aderir à campanha, pois o estoque de sangue está “extremamente baixo”. Nessa cidade, é possível fazer o agendamento de horário por meio de um grupo de WhatsApp. Para ingressar no grupo, clique aqui

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos que estejam bem de saúde e pesem 50 quilos ou mais. Não é necessário estar em jejum. O doador deverá ficar, no mínimo, 12 horas sem ter consumido bebida alcoólica e quatro horas sem ingerir comida gordura antes da coleta de sangue.

Adolescentes de 16 e 17 anos só podem participar dessa iniciativa mediante autorização por escrito dos pais ou responsável legal. Para preencher a ficha de autorização, clique aqui . O documento precisará ser entregue no ato da coleta.

Quem se vacinou contra o coronavírus (covid-19) com os imunizantes da AstraZeneca, Janssen ou Pfizer pode doar sangue sete dias após a imunização. No caso da Coronavac, o prazo é bem menor, apenas 48 horas.

Pessoas que tiveram contatos com pacientes positivados de covid-19 só poderão doar sangue após sete dias ou mais do último contato presencial.

E quem teve o coronavírus só pode doar sangue 10 dias ou mais após o desaparecimento dos sintomas. O prazo é o mesmo para pessoas que tiveram suspeita de covid-19.

Para doar sangue, é preciso apresentar um documento com foto, por exemplo, carteira de identidade, de motorista ou de trabalho.

Quem não pode doar sangue?

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, estão impedidos de doar sangue: gestantes, usuários de drogas, pessoas que tiveram hepatite depois dos 10 anos de idade e pessoas expostas a doenças transmitidas pelo sangue, tais como Aids, sífilis e doença de Chagas, por exemplo.

Mais informações podem ser obtidas junto ao Hemorio pelo Disque Sangue, no telefone 0800-282-0708, de segunda a sexta-feira em dias úteis, das 7h às 17h, ou pela rede municipal de saúde de Guapimirim.

Coleta itinerante

O Hemorio tem coletas de sangue itinerantes programadas para os próximos dias em alguns pontos da capital fluminense nos próximos dias.

Nesta quinta-feira (5), das 10h às 15, a coleta será na Assembleia de Deus Vitória em Cristo (Advec) Jacarepaguá, na Rua Macembú nº 1.571, na Taquara.

E na sexta-feira (6), também das 10h às 15h, no Mercadão de Madureira, situado na Avenida Ministro Edgard Romero nº 239, em Madureira.