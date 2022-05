O evento foi feito com crianças e adolescentes para eles mesmos - Secom PMG - Reprodução

Publicado 07/05/2022 11:33 | Atualizado 07/05/2022 11:52

Guapimirim – O Conselho Tutelar de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, completou 20 anos. Para celebrar a ocasião, a Prefeitura de Guapimirim, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, promoveu, na última quarta-feira (4/5), um evento na Praça Paulo Terra, no Centro.

Foram realizadas atividades recreativas para crianças e adolescentes, ademais de roda de capoeira com o grupo Abadá Capoeira e uma apresentação musical com o projeto social Educarte.

Entre os presentes no evento estavam: a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (Brasil-RJ); o presidente do Conselho Tutelar de Guapimirim, o conselheiro Rodrigo Caetano; e a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Telma Vivas.

“Estamos aqui para buscar direitos e deveres [para crianças e adolescentes]. O nosso dever é que as crianças sejam ouvidos. Esse é o nosso dever e a nossa maior conquista”, enfatizou o conselheiro tutelar.

“Tenho gratidão pelo Conselho [Tutelar], porque fiz parte há 20 anos atrás, fiz parte em toda a diretriz e toda a lei a ser hoje. Eu assumi a Secretaria de Assistência [Social] há um ano e meio, e graças à prefeita, estamos dando todo o apoio e toda a estrutura técnica e tudo o que eles precisam. Estamos lutando para que o Conselho [Tutelar] seja um conselho mais digno, porque ele protege as nossas crianças. A Casa Lar é um exemplo disso, porque elas (as crianças) são acolhidas mediante saída do Conselho Tutelar”, expressou a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.