A vacinação é o melhor controle contra a febre aftosa - fabrikasimf - Freepik - Creative Commons

Publicado 08/05/2022 11:28

Guapimirim – A vacinação contra febre aftosa e raiva para bovinos (bois e vacas) e bubalinos (búfalos) já está disponível em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A primeira etapa começou no dia 1º de maio e vai até o dia 31 deste mês. A imunização é indicada para animais com até 24 meses.

Após a vacinação, os pecuaristas terão até o próximo dia 15 de junho para declarar o rebanho imunizado perante a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca ou em órgão equivalente. O não cumprimento da medida no prazo pode acarretar em multas por cada animal não notificado.

A febre aftosa é uma doença contagiosa que atinge bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos, suínos e animais silvestres que possuem casco fendido, ou seja, com duas unhas. A enfermidade provoca febre e aftas na boca, nas unhas e nas tetas. Outros sintomas característicos é que eles se isolam dos demais animais, babam, param de comer e de beber água, mancam e arrepiam o pelo, segundo o Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Rio Grande do Norte (INDIARN). Em caso de suspeita da doença, os órgãos de controle devem ser comunicados imediatamente para evitar a propagação.

A segunda etapa da imunização contra febre aftosa, destinada aos bovinos e bubalinos de todas as idades, está prevista para acontecer a partir de novembro deste ano, conforme Ofício Circular nº 12/2022, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca, sendo válido para os seguintes estados: Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

Os animais vacinados na segunda fase também deverão ser declarados perante os órgãos competentes em até 15 após o término dessa etapa da campanha.

Na edição de 2022, o cronograma de vacinação foi invertido, tendo prioridade os gados mais novos.

Em 2023, a vacinação contra febre aftosa deixará de ser obrigatória nas seguintes unidades da federação: Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Tocantis. Apesar disso, essas regiões continuarão dependendo da certificação nacional e internacional de que estão livres da enfermidade.

Apenas alguns estados brasileiros possuem certificação de zona livre de febre aftosa sem vacinação. São eles: Acre, parte do Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina.

Os criadores desses animais devem procurar a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, na Estrada do Bananal nº 1.919, no bairro Bananal. Fica próximo da 67ª DP (Guapimirim).