A prefeita Marina Rocha deu o bom exemplo e participou da campanha de doação de sangue - Secom PMG - Divulgação

A prefeita Marina Rocha deu o bom exemplo e participou da campanha de doação de sangueSecom PMG - Divulgação

Publicado 10/05/2022 19:40

Guapimirim – Ao menos 126 pessoas participaram da campanha itinerante de doação de sangue promovida pelo Hemorio em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no último sábado (7/5). Desse total, foram coletadas 99 bolsas. A coleta foi feita no Centro de Tratamento de Covid-19, no bairro Bananal, e se deve ao baixo estoque de sangue.

Com o sangue coletado, é possível salvar até 396 vidas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Guapimirim ao DIA.

A prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, também doou sangue e incentivou a população a aderir a essa iniciativa, ao destacar sobre a importância de se salvar vidas.

Quem não pôde participar do evento, mas gostaria de ajudar, pode comparecer à sede do Hemorio, na Rua Frei Caneca nº 8, no Centro, na cidade do Rio de Janeiro, ou em ações itinerantes realizadas pelo órgão em outros municípios e em shoppings, igrejas, entre outros estabelecimentos.

Quem não pode doar sangue?

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, estão impedidos de doar sangue: gestantes, usuários de drogas, pessoas que tiveram hepatite depois dos 10 anos de idade e pessoas expostas a doenças transmitidas pelo sangue, tais como Aids, sífilis e doença de Chagas, por exemplo.

Pessoas que se vacinaram contra o coronavírus (covid-19) ou tiveram a doença podem doar sangue, mas é preciso ver quanto tempo após os respectivos casos.

Mais informações podem ser obtidas junto ao Hemorio pelo Disque Sangue, no telefone 0800-282-0708, de segunda a sexta-feira em dias úteis, das 7h às 17h.