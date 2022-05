Imagem ilustrativa de um caminhão de lixo - Divulgação

Imagem ilustrativa de um caminhão de lixoDivulgação

Publicado 13/05/2022 20:32

Guapimirim – A coleta de lixo urbano em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, será normalizada até a próxima segunda-feira (16/5), anunciou a prefeitura em nota nas redes sociais no fim da tarde de hoje (13). A população tem se queixado na internet da irregularidade no serviço, que acontece com atrasos e em dias incertos.

Ainda segundo o informe, a administração da empresa Limpater Locações e Serviços – que é responsável pelo recolhimento do lixo e cuja sede fica em Cachoeiras de Macacu – teria sido reformulada já a partir desta sexta-feira (13).

“A Prefeitura de Guapimirim por meio da Secretaria Municipal de Obras e serviços públicos vem a público informar a população, através desta nota oficial, que toda a administração e gerência da empresa Limpater Locações e Serviços, responsável pelo recolhimento do lixo doméstico em nossa cidade, foi totalmente reformulada, e contará com o novo modelo de gerência, já à partir desta sexta-feira (13/05).

Tal medida foi ocasionada pela insatisfação da administração pública, e principalmente, de toda a população de Guapimirim, com a irregularidade no serviço prestado. O prazo estipulado pelo município para a normalização do recolhimento em toda a cidade é de até segunda-feira (16/05). Essa data também será marcada como ponto inicial da normalização da rota, onde os dias e horários estipulados para cada bairro deverão ser respeitados à risca, conforme estabelecido”, publicou o Executivo guapimiriense em trecho de nota.

O governo da prefeita Marina Rocha (Brasil-RJ) pediu compreensão por parte dos munícipes e destacou que jamais se omitiu dos problemas quando eles surgem.

“Pedimos, mais uma vez, a compreensão da população. Estamos empenhados em colocar um fim neste problema que a cidade vem enfrentando. Mas é preciso ressaltar que a administração sempre prezou pela solução, sem maiores prejuízos ao município.

O Governo municipal sempre se posicionou diante das dificuldades e crises, não se omitindo em nenhuma delas, e mais uma vez nossa postura se comprova e se faz presente.

Agradecemos por toda a compreensão recebida. Juntos virando a página”, finalizou a prefeitura.