Plataforma da estação Saracuruna, com destino a Guapimirim ou a GramachoDivulgação

Publicado 13/05/2022 15:40

Guapimirim – Não haverá circulação de trem na extensão Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no próximo domingo (15/5). De acordo com a SuperVia, serão realizadas manutenções na via férrea e na rede aérea.

O serviço voltará normalmente na segunda-feira (16/5) no horário comercial.

A circulação de trem também será suspensa no trecho entre Gramacho e Saracuruna, ambos em Duque de Caxias, e na extensão Vila Inhomirim, em Magé, também no domingo pelo mesmo motivo.

Outra manutenção preventiva em todos os trechos e estações acima citadas está programada para o próximo dia 12 de junho, também domingo, com retorno das operações na segunda-feira (13).

Trens não farão paradas em estações no Rio no domingo

Os trens da SuperVia também não farão paradas em algumas estações cariocas em determinados horários do próximo domingo (15).

Das 7h às 7h50, não haverá parada na estação Oswaldo Cruz, no sentido Central do Brasil. Serão feitos serviços de limpeza na via. Os passageiros que precisarem ir até Oswaldo Cruz deverão desembarcar na estação Madureira e fazer a transferência para trens com destino a Santa Cruz ou Japeri.

Também das 7h às 7h50, não haverá parada na estação Piedade, no sentido Central do Brasil. Serão feitos serviços de limpeza na via. Os passageiros que quiserem ir para Piedade deverão descer na estação Olímpica de Engenho de Dentro e fazer a transferência para trens com destino a Japeri ou Santa Cruz.

E das 10h às 19h, os trens para Japeri e Santa Cruz não farão paradas nas seguintes estações: Méier, Engenho Novo, Sampaio e Riachuelo. Será feita manutenção na via aérea. Os usuários que desejarem ir para essas localidades terão de fazer baldeação na estação Olímpica de Engenho de Dentro e pegar trens rumo à Central do Brasil.