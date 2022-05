Ação social ocorrida no último fim de semana - Secom PMG - Divulgação

Publicado 12/05/2022 15:11

Guapimirim – A Prefeitura de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, promoveu uma ação social em Parada Modelo, no último sábado (7/5). O evento foi organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos em parceria com outras secretarias e órgãos públicos.

A prefeita Marina Rocha (Brasil-RJ) e seu vice-prefeito Natalício da Farmácia marcaram presença com o Gabinete Itinerante, tendo atendido ao menos 15 pessoas.

Cerca de 200 pessoas compareceram à ação social, segundo estimativas dos organizadores ao DIA.

Foram feitos atendimentos relativos ao Cadastro Único (CadÚnico). Esse é o banco de dados do governo federal que permite acesso a programas sociais como Auxílio Brasil – o antigo Bolsa Família –, isenção de taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre outros benefícios.

Ademais, a população teve a oportunidade para resolver pendências em relação ao Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU), como o parcelamento de débitos, por exemplo.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, organizadora do evento, atendeu pessoas para serviços referentes ao CRAS e CREAS.

Já a Secretaria Municipal do Ambiente e Sustentabilidade marcou presença, com a doação de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica e recolhimento de itens poluentes como pilhas, baterias, resíduos eletrônicos e de óleo de cozinha usado.