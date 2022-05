Policiais do 34º BPM com os itens recuperados - Divulgação

Policiais do 34º BPM com os itens recuperadosDivulgação

Publicado 15/05/2022 00:02

Guapimirim – Policiais do 34º Batalhão de Policia Militar (34 BPM), da Supervisão de Graduado, recuperaram uma pick-up Renault Oroch que tinha sido roubada no bairro Vale das Pedrinhas, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na tarde desse sábado (14/5).

Ao todo, são três envolvidos no crime, sendo que um homem de 22 anos foi preso e um adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante. A identidade deles não foi divulgada. Em relação ao menor de idade, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) proíbe a difusão do nome de envolvidos em atos infracionais.

Os agentes conseguiram localizar o veículo em direção ao bairro vizinho de Várzea Alegre. Os criminosos dispararam tiros contra os policiais, que revidaram.

Ao apreenderem o adolescente, os policiais também conseguiram recuperar o celular da vítima do automóvel roubado. Os agentes apreenderam também um simulacro de arma.

Os bandidos foram conduzidos a 67ª DP (Guapimirim), no bairro Bananal, e posteriormente encaminhados a 60ª DP (Campos Elíseos), onde funciona a Central de Flagrantes. De lá, o ladrão adulto será transferido para o sistema prisional, enquanto que o adolescente, para o sistema socioeducativo.