Imagem ilustrativa de um profissional de saúde segurando um imunizante contra o coronavírus - Spencer Davis - Pixabay - Creative Commons

Publicado 17/05/2022 13:05 | Atualizado 17/05/2022 13:12

Guapimirim – A segunda dose de reforço – também chamada popularmente de quarta dose – da vacina contra o coronavírus (Sars-CoV-2) para idosos a partir dos 65 anos já está liberada desde essa segunda-feira (16/5) em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Basta dirigir-se ao posto de saúde mais perto da residência.

Vale ressaltar que antes a imunização contra o covid-19 era aplicada em locais específicos. Já nessa nota etapa, está disponível em todos os postos da rede municipal de saúde.

No caso das pessoas de terceira idade com locomoção reduzida ou acamadas, é possível requerer a vacinação em domicílio. O agendamento pode ser solicitado por um familiar do paciente.

No último dia 9 deste mês, a quarta dose, em Guapimirim, tinha como público-alvo a população idosa a partir dos 70 anos. Se nesse período, a pessoa não pôde se vacinar por estar gripada, resfriada ou caso tenha esquecido, por exemplo, poderá comparecer ao posto de saúde normalmente.

É preciso apresentar um documento com foto, um comprovante de residência, a caderneta de vacinação e o Cartão do SUS.