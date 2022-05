Banner de divulgação da exposição - Secom PMG - Imagem cedida ao DIA

Banner de divulgação da exposiçãoSecom PMG - Imagem cedida ao DIA

Publicado 16/05/2022 16:35

Guapimirim – O Centro Cultural Municipal de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, promoverá a exposição “A Olho Nu” das 9h às 17h, entre os dias 19 e 24 de maio próximo. O evento é gratuito e aberto ao público.

O evento vai exibir imagens que contam a história dos manicômios e como os pacientes eram tratados, além do dia a dia dos mesmos na atualidade. A exposição também pretende destacar a importância das unidades do Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS) e dos programas de saúde mental no cuidado com os usuários.

A atração vai destacar o legado deixado pela médica psiquiatra brasileira Nise da Silveira em sua luta antimanicomial.

A exposição é promovida pelo Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso) em parceria com a Prefeitura de Guapimirim, por meio das secretarias municipais de Saúde e de Cultura e Economia Criativa.

O Centro Cultural Municipal fica na Rua Itacoatiara nº 99, no Centro.