Impacientes, os moradores quebraram o asfalto para que o trem voltasse a operarDivulgação - Redes Sociais

Publicado 16/05/2022 23:38

Guapimirim – A circulação do trem da SuperVia na extensão entre Saracuruna, em Duque de Caxias, e Guapimirim, ambos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, precisou ser interrompida por uma hora e meia, entre às 15h e 16h30 desta segunda-feira (16/5), porque a Prefeitura de Magé asfaltou por engano uma parte dos trilhos num cruzamento nas proximidades do bairro Suruí.

A própria população, incomodada com a situação, retirou o asfalto, desobstruindo a passagem para que o trem pudesse seguir viagem. Quando funcionários da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Magé chegaram ao local para corrigir a falha, o assunto já estava resolvido.

A Prefeitura de Magé realizava uma etapa da Operação Tapa-Buracos no bairro. O funcionário encarregado por essa proeza teria sido asfaltado das funções. A administração municipal também se desculpou com os moradores do Suruí pelo ocorrido.

O assunto repercutiu bastante nas redes sociais, rendendo piadas e críticas. No twitter, um internauta postou: “Parabéns Prefeitura de Magé! Asfaltaram a linha de trem em Suruí. Isso mesmo! Asfaltaram a linha de trem! Governando com Amor”.

“A Prefeitura de Magé asfaltou a linha do trem! Demência a gente vê por aqui”, escreveu outro internauta.

“Da série ‘coisas que só acontecem no Rio de Janeiro’: a Prefeitura de Magé, na Baixada Fluminense, asfaltou por engano um trecho da linha férrea da extensão Guapimirim, o que fez com que a circulação de trens fosse interrompida durante a tarde”, publicou outro usuário.