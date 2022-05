O vasto material apreendido na ação do 34º BPM em Guapimirim - Divulgação

Publicado 18/05/2022 16:12

Guapimirim – Policiais militares do 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM) aprenderam 2.434 mil pinos de cocaína em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (18/5). O suspeito é um homem de 21 anos, de vulgo “Boquinha”, considerado o gerente local de uma facção criminosa. O caso foi encaminhado a 67ª DP (Guapimirim).

Com o traficante foram apreendidos: 1.565 pinos de cocaína de R$ 10 cada, 660 pinos de cocaína de R$ 5 cada, 209 pinos de cocaína de R$ 30 cada, 22 trouxas de maconha de R$ 35 cada, 37 trouxas de maconha de R$ 20 cada, além de um rádio transmissor e um caderno com anotações.

A ação policial causou um prejuízo de mais de R$ 23,7 mil ao narcotráfico com a apreensão dos entorpecentes. Isso sem incluir o rádio e o caderno.

O criminoso estava vendendo drogas no Parque Santo Antônio e ao se deparar com os agentes, conseguiu fugir pulando o muro de algumas casas. Após buscas na região, com o apoio da RP do Setor D, foi encontrada uma pequena quantidade de entorpecentes. Já num terreno baldio aos fundos da residência dele foi apreendida uma enorme quantidade. A polícia pede informações que levem ao paradeiro do suspeito.