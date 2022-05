O café é um exemplo de planta industrial - jigsawstocker - Freepik - Creative Commons

Publicado 19/05/2022 16:26

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá um curso gratuito de cultivo de plantas industriais nos próximos dias 23 e 24 de maio, segunda e terça-feira, respectivamente. As aulas teóricas e práticas são destinadas a produtores rurais que desejem aprender mais sobre os cuidados e iniciar um empreendimento nessa área.

As aulas serão oferecidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e acontecerão na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, na Estrada do Bananal nº 1.919, no bairro Bananal. Fica entre o fórum e a 67ª DP.

As inscrições devem ser feitas via WhatsApp pelo número (21) 98927-9114. O número de vagas não foi informado.