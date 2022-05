O RioCard é destinado a pessoas a partir dos 65 anos residentes no estado do RJ - RioCard - Divulgação

Publicado 24/05/2022 14:08

Guapimirim – Idosos e alunos da rede pública de ensino que precisarem pedir o RioCard gratuito poderão fazê-lo na próxima quarta-feira (25/5), das 8h às 16h, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O atendimento acontecerá no Centro de Convivência do Idoso e da Juventude.

Podem requerer o cartão de gratuidade de passagem no transporte público as pessoas a partir dos 65 anos e os estudantes das redes municipal e estadual de educação. No primeiro caso será emitido o RioCard Sênior e no segundo, o RioCard Estudante.

Para requerer o cartão de gratuidade de passagem, é preciso ter em mãos a original e cópia da carteira de identidade, do CPF e do comprovante de residência (ex.: conta de luz, água ou telefone / internet). Na ausência do RG, é possível apresentar a certidão de nascimento.

Em caso de emissão de segunda via do RioCard, o valor é de R$ 28,35, cobrado pelo Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários em Duque de Caxias e Magé (Setransduc). A tarifa equivale a sete vezes o valor de uma passagem de ônibus municipal na cidade do Rio de Janeiro.

O serviço acontece quinzenalmente às quartas-feiras e é fruto de uma parceria entre o referido sindicato a Prefeitura de Guapimirim. A próxima data prevista é 8 de junho.

O Centro de Convivência do Idoso e da Juventude está localizado na Rua Eduardo Garcia nº 10, no Centro, ao lado da Praça da Emancipação.