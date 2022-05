O cogumelo comestível é bastante apreciado no Brasil e em outras partes do mundo - Freepik - Creative Commons

O cogumelo comestível é bastante apreciado no Brasil e em outras partes do mundoFreepik - Creative Commons

Publicado 25/05/2022 11:02

Guapimirim – Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de cultivo de cogumelos comestíveis em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. As aulas vão ocorrer nos dias 31 de maio e 1º de junho próximos, terça e quarta-feira, respectivamente.

O curso será realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) em parceria com a Prefeitura de Guapimirim.

As inscrições devem ser feitas junto à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca pelo WhatsApp (21) 98927-9114.

As aulas serão presenciais e ocorrerão nessa secretaria, na Estrada do Bananal nº 1.919, bairro Bananal. Fica próximo ao fórum e à delegacia.