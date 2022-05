As festas juninas já fazem parte da cultura popular brasileira em vários estados - Daniel Ribeiro Cortat Arastoro - Pixabay - Creative Commons

Publicado 24/05/2022 14:20

Guapimirim – Produtores culturais na modalidade pessoa jurídica, incluindo os microempreendedores individuais – de Guapimirim e dos demais municípios fluminenses poderão se inscrever para o edital ‘Arraiá Cultural RJ’, lançado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Secec-RJ). As inscrições estão abertas e vão até as 18h do próximo dia 8 de junho.

“O edital é voltado para pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, podendo ser Microempreendedor Individual (MEI), estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, que seja comprovadamente representante de uma ou mais quadrilhas juninas. A proposta precisa ser executada presencialmente em território fluminense”, informou a Secec-RJ.

O projeto tem por intuito estimular as tradicionais festas juninas, celebradas em junho, e assistir financeiramente aos produtores afetados pela pandemia de coronavírus (covid-19) no Brasil, que tiveram de parar de trabalhar e/ou de produzir eventos. Ao todo, serão selecionados 115 projetos num investimento total de R$ 7,25 milhões.

Categorias de premiação

As premiações estão divididas em duas categorias: A e B.

A Categoria A vai premiar 100 projetos com R$ 50 mil cada. Será preciso apresentar pelo menos uma quadrilha junina composta por, no mínimo, 12 pares. Os participantes terão de desenvolver coreografias comandadas por um “marcador” (profissional para orientar os movimentos). Os eventos deverão respeitar denominações e movimentos culturais e incorporar as criações adaptadas pelo “marcador”.

Já a Categoria B vai premiar 15 projetos com R$ 150 mil cada. Será necessário promover um festival de quadrilhas aberto ao público com pelo menos cinco apresentações, podendo ocorrer no município de origem ou não. O evento deverá ser realizado por associação, federação ou liga com atuação comprovada nesse segmento.

As propostas não podem ter cunho político-eleitoral, não podem ter como organizadores nem patrocinadores instituições políticas, religiosas, financeiras nem securitárias. Ademais, não podem atentar contra a ordem pública, infringir propriedade intelectual nem fazer apologia a qualquer tipo de preconceito e a drogas ilícitas, tampouco ter vínculo com exploração de trabalho infantil ou escravo, por exemplo.

Inscrições e resultado

O resultado preliminar estará disponível a partir do dia 22 de junho. A lista definitiva com os candidatos credenciados será divulgada no próximo dia 5 de julho após as eventuais interposições feitas anteriormente.

Os recursos poderão estar liberados aos entes vencedores entre os dias 6 e 7 de julho deste ano.