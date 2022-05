Passear de bicicleta faz bem, ajuda a manter o corpo saudável e relaxar a mente - Pexels - Uso gratuito

Publicado 25/05/2022 19:34

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá o lançamento do Ciclo Turismo – Passeio da Cotia, às 8h da manhã do próximo domingo (29/5). Trata-se de uma ação gratuita para incentivar o cicloturismo e o turismo rural num percurso de 16 quilômetros.

A atividade está sendo promovida pela Prefeitura de Guapimirim, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com o Serviço Social do Comércio do Rio de Janeiro (Sesc-Rio) e o Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Teresópolis (Sincomércio).

A inscrição deverá ser feita pela internet (clique aqui). O credenciamento deverá ser feito no dia do evento, às 7h da manhã no horário local, na Praça da Cotia, na Rua Marta Alcântara Fares, s/nº, no bairro Cotia. O ponto de concentração será no mesmo lugar, às 7h30.

O passeio de bicicleta tem início às 8h, com horário de chegada previsto para as 10h no mesmo ponto de partida.

Haverá recreação para as crianças a partir das 8h da manhã. Uma roda de capoeira está prevista para as 10h30, e às 11h30 terá música ao vivo.

O encerramento do evento está previsto para as 13h, segundo os organizadores.

“O percurso possui 16km e é uma ação que pretende fortalecer a relação afetiva dos munícipes e dos turistas com um dos bairros mais tradicionais de Guapimirim: Cotia, antiga Fazenda Santa Constância. O passeio circulará pelo bairro com paradas para explicações e guiamento, transformando a experiência de andar de bicicleta em uma vivência de turismo rural. Ao longo do percurso os participantes conhecerão: o bairro, a história da Fazenda Santa Constância (onde se realizou a maior curtição de couro da América Latina e a segunda maior do mundo), experiências rurais e passagem pela Rota Cervejeira de nossa cidade. O evento também contará com música ao vivo e recreação infantil”, explicou a Prefeitura de Guapimirim.

Os organizadores do passeio orientam que os candidatos cadastrem um e-mail válido para que possam receber informações acerca do evento e que cada um providencie o próprio equipamento de segurança, como capacete ciclístico, luva etc.

“As inscrições serão encerradas quando atingirem o limite técnico ou no dia 29 de mio de 2022, às 08h”, completou o Executivo guapimiriense, sem mencionar o quantitativo limite de pessoas que podem participar.