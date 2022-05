Imagem de um trem da SuperVia na estação de Guapimirim - Divulgação

Publicado 27/05/2022 18:15

Guapimirim – Um trem da SuperVia descarrilou em Santa Guilhermina, em Magé, por volta das 13h50 desta sexta-feira (27/5). Por conta disso, a circulação no trecho entre Saracuruna, em Duque de Caxias, e Guapimirim, ambos na Baixada Fluminense, foi interrompida.

“Em função de uma manutenção emergencial na via, a extensão Guapimirim encontra-se temporariamente suspensa. Os clientes estão sendo informados também através do sistema de áudio das estações. Nossas equipes trabalham para restabelecer a operação o mais breve possível”, informou a concessionária.

Até a publicação desta reportagem, não havia informação de feridos nem de vítimas fatais.

Nas redes sociais, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp) – vinculada ao governo fluminense – disse estar acompanhando as circunstâncias do ocorrido.