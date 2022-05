A prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, ao lado do vice-prefeito Natalício da Farmácia, anuncia as melhorias feitas na região - Secom PMG - Reprodução

Publicado 30/05/2022 12:32

Guapimirim – A Prefeitura de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, entregou à população, na última sexta-feira (27/5), as obras que foram feitas na Praça Niterói e nas ruas do entorno, entre o Centro, Limoeiro e Cotia. O evento foi marcado pelos shows dos grupos Eternizar e Zero21. Houve trenzinho para as crianças, brinquedos infláveis e distribuição de algodão doce.

A praça em si recebeu um novo visual. Já a Rua Marta Alcântara Fares, por exemplo, que liga o Centro ao bairro da Cotia ganhou nova pavimentação com calçadas reformadas, além da primeira etapa de uma ciclofaixa rural destinada ao ciclismo.

De acordo com a prefeita Marina Rocha (Brasil-RJ), 12 casas receberam o Programa Emboço Social, com o emboço de casas que ainda estão no tijolo, além de pintura.

E algumas dessas residências reformadas também foram contempladas com a fossa séptica ecológica, que proporciona a decomposição de dejetos de modo econômico e sustentável.

A fossa séptica ecológica – ou biodigestor – é instalada por residência, não utiliza energia elétrica nem produtos químicos e também reduz os gastos com caminhões sugadores de fossas negras. A construção é feita com a técnica ferrocimento, que consiste na aplicação de cimento em vergalhões. Dessa forma, as paredes ficam mais leves.

A área que passou por intervenção urbana recebeu nova iluminação em led e espaço de lazer para as crianças. Mais de 500 mudas de árvores nativas da região foram plantadas.

As obras na Praça Niterói e nas redondezas tiveram início em outubro do ano passado, mas devido à pandemia de coronavírus (covid-19) e as fortes chuvas ao longo dos últimos meses, os trabalhos sofreram atrasos.



A primeira edição do programa Meu Bairro Agora é Diferente foi entregue aos guapimirienses em agosto de 2021 no bairro Sapê.