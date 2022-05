Palhaço Carequinha - Wikipédia - Reprodução - Creative Commons

Publicado 31/05/2022 11:35

Guapimirim – A Caravana Carequinha, em homenagem ao famoso palhaço Carequinha, estará em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a partir das 11h do próximo domingo (5/6). Em Guapimirim o espetáculo ficará por conta da Adorável Companhia, vencedora da melhor proposta de apresentação circense.

O cortejo sairá do Centro Cultural Municipal de Guapimirim, na Rua Itacoatiara nº 99, no Centro, e seguirá até a Praça da Emancipação, a alguns quarteirões. O evento é gratuito, aberto ao público e terá duração média de 40 minutos a uma hora.

“Convidamos a população de Guapimirim e das localidades próximas a comparecer para esse momento de alegria. Será muito bacana. Vamos fazer uma apresentação do nosso trabalho e a divulgação da Caravana Carequinha”, contou Marcos Camelo, que interpreta o Palhaço Totó pela Adorável Companhia.

Durante o evento, será divulgado o projeto da Caravana Carequinha. O público poderá assistir depois pela internet os vídeos produzidos com as companhias circenses, em abril passado, no município fluminense de Rio Bonito.

Esta edição da Caravana Carequinha contempla 10 companhias de circo, uma por cada cidade fluminense: Angra dos Reis, Cantagalo, Conceição de Macabu, Duque de Caxias, Guapimirim, Nova Friburgo, Petrópolis, Resende, Rio Bonito e São Gonçalo.

A gravação do vídeo nessa cidade do Leste Fluminense é por conta do local de nascimento de George Savalla Gomes, popularmente conhecido como Palhaço Carequinha, que é o homenageado nesse projeto cultural. Filho de trapezistas, dedicou sua vida ao circo. Ele nasceu em 18 de julho de 1915 em Rio Bonito e morreu em 5 de abril de 2006, em São Gonçalo, cidade próxima.

O projeto Caravana Carequinha é produzido pela Tapume Produções Artísticas, por meio de recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro e da concessionária de energia elétrica Enel.