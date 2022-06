Fachada da 67ª DP, em Guapimirim - Imagem: Izaias França - O DIA

Publicado 01/06/2022 16:13

Guapimirim – Um homem de 25 anos, identificado pelas iniciais H. S. R., foi preso preventivamente em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por duas tentativas de feminicídio contra a ex-companheira, de 21 anos. Em ambos os casos, o acusado tentou atropelá-la. A prisão foi feita por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) em cumprimento do mandado expedido pela Vara Criminal da Comarca de Guapimirim.

O criminoso teve um relacionamento de quase dois anos com a vítima e não aceitou o rompimento por parte dela há um mês e o fato de ela estar namorando outro rapaz, que tem 19 anos. Com o término, a mulher voltou a morar na casa da mãe.

De acordo com as investigações, no último dia 27 de maio, a vítima andava de bicicleta pela rua, quando H. S. R. jogou o carro contra ela. Felizmente, a mulher conseguiu se jogar da bicicleta para não ser atropelada. No entanto, o meio de transporte que ela usava ficou bastante danificado.

A segunda tentativa de homicídio aconteceu nesse domingo (29/5). H. S. R. se deparou com a ex-esposa na garupa de uma moto com o atual namorado e passou a persegui-los até bater propositalmente na traseira veículo. Após jogar no chão o casal, o acusado fugiu do local.

A prova de que o atropelamento e a tentativa de homicídio eram intencionais é o fato de que H. S. R., antes da segunda tentativa, enviou mensagem para a ex-sogra por um aplicativo, dizendo que daria umas “madeiradas” na ex-mulher. Depois de cometer o delito, o criminoso mandou outra mensagem, informando do atropelamento, mas não sabia se havia conseguido matar o casal.

Após novo registro de ocorrência policial na última segunda-feira (30), a 67ª DP (Guapimirim) pediu à Justiça a prisão imediata de H. S. R., tendo sido decretada no dia seguinte (31) e cumprida no mesmo instante.