O imunizante da Pfizer é o preferencialmente recomendado pelo Ministério da SaúdeJan Felix Christiansen - Pixabay - Creative Commons

Publicado 01/06/2022 06:53

Guapimirim – Adolescentes de 12 a 17 anos que tenham se vacinado contra o coronavírus (Sars-CoV-2) há mais de quatros meses em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, já podem tomar a segunda dose a partir desta quarta-feira (1/6), das 8h às 11h.

A imunização acontecerá nos seguintes locais:

* Praça Paulo Terra, no Centro.

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

* Posto de Saúde de Parada Modelo.

* Posto de Saúde do Orindi.

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

Para essa população-alvo, o Ministério da Saúde recomenda como imunizante preferencial o da Pfizer, independentemente do qual foi utilizado na primeira doses. Na ausência desse fabricante, pode-se então aplicar Coronavac. Já para pessoas imunossuprimidas, somente o da Pfizer.

A vacina contra o coronavírus em adolescentes começou a ser aplicada no segundo semestre de 2021 em Guapimirim. Na época, esses dois imunizantes estavam liberados.

Para se vacinar é preciso levar um documento com foto, um comprovante de residência, o Cartão do SUS e a caderneta de vacinação.

Se o paciente estiver com sintomas gripais e/o suspeita de covid-19, com algum tipo de infecção ou tomando antibiótico, por exemplo, é necessário checar antes com um profissional de saúde se poderá receber essa dose de reforço ou se deverá esperar até o fim dos sintomas ou a cura completa. Isso é para evitar que em caso de reação, como febre, fique a dúvida se foi devido à vacina ou a alguma enfermidade em tratamento ou não.

A consulta sobre se pode ou não receber a segunda dose é fundamental, tendo em vista que nessa época do ano aparecem as doenças sazonais como gripes e resfriados, alergias e outras do trato respiratório.