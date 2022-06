Imagem ilustrativa de uma pessoa usando uma beca de formatura e segurando um certificado de conclusão de ensino superior - Erkulila - Pexels - Uso gratuito

Guapimirim – Candidatas e candidatos que fizeram a pré-inscrição para o curso pré-vestibular em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, farão uma prova de redação na manhã desse sábado (4/6). As aulas serão oferecidas pela Prefeitura de Guapimirim, por meio da Secretaria Municipal de Educação.

A avaliação terá duração de duas horas, das 9h às 11h, na Escola Municipal Professora Ilza Junger Pacheco, na Rua Anibal Zaeter Kifouri nº 80, no bairro Vale do Jequitibá. Os portões estarão abertos a partir das 8h.

Ao menos 154 pessoas se inscreveram para o referido curso preparatório, que é gratuito, e que vai preparar os candidatos para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que está prevista para ocorrer em novembro próximo. Para acessar a lista dos inscritos, clique aqui

As pré-inscrições aconteceram no início do mês passado. Na ocasião, o objetivo dos organizações era saber o quantitativo de interessados para, a partir disso, elaborar o processo seletivo.