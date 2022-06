Vacinas salvam vidas - Dorot Schenk - Pixabay - Creative Commons

Publicado 03/06/2022 11:43

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá um segundo Dia D de vacinação contra gripe (Influenza) e sarampo num mesmo ano. Será amanhã (4/6), das 8h às 12h, em todos os postos de saúde, exceto no Centro Municipal de Especialidades João Arruda, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

Contra a gripe

Poderão se imunizar contra a gripe as seguintes populações-alvo:

* Crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias).

* Gestantes e puérperas.

* Povos indígenas.

* Professores.

* Pessoas com comorbidades.

* Pessoas com deficiência permanente.

* Forças de segurança e salvamento e Forças Armadas.

* Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso.

* Trabalhadores portuários.

* Funcionários do sistema prisional.

* Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;

População privada de liberdade.

O primeiro Dia D de vacinação contra essas enfermidades, em 2022, aconteceu no último dia 30 de abril em todo o território brasileiro numa campanha do Ministério da Saúde, que prorrogou a campanha para até o próximo dia 24 de junho, por conta da baixa adesão por parte da população. Dos mais de 77 milhões de pessoas que integram grupos prioritários, somente 44% se vacinaram, ou seja, abaixo da metade.

A partir do próximo dia 25 de junho, a imunização contra a gripe será estendida a toda a população acima dos seis meses de idade, independentemente de ter comorbidade ou não, de fazer parte de grupos prioritários ou não, enquanto durarem os estoques.

Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, a prefeitura estendeu o Dia D contra a gripe, que também acontece no sábado (4), para a população em geral, tendo se antecipado a uma recomendação do governo federal que só estabelecia ampliar o público a partir do dia 25 deste mês.

A campanha de vacinação contra as duas doenças citadas teve início no último dia 4 de abril. Em Guapimirim, a primeira etapa de imunização contra a da gripe teve como focos os idosos, as gestantes e puérperas e as crianças de seis meses e 4 anos.

O imunizante é produzido pelo Instituto Butantan e é trivalente – contra as variantes H1N1, H3N2 e o tipo B –, com formulação atualizada para as diferentes cepas em circulação no país.

Contra o sarampo

Já a imunização contra o sarampo é destinada a crianças entre seis meses e 4 anos e profissionais de saúde.

Para se vacinar contra o sarampo e contra a gripe, é preciso apresentar a caderneta de vacinação, Cartão do SUS, comprovante de residência e um documento com foto.