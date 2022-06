Investir em esporte é investir em cidadania e inclusão social - Secom PMG - Divulgação

Publicado 05/06/2022 13:20

Guapimirim – O Programa Errejota em Movimento, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro, em parceria com o Projeto +Esporte +Saúde, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, entregou kits de materiais esportivos aos usuários dessa cidade, nesse sábado (4/6).

Até o momento, foram oito polos contemplados dos seguintes bairros: Citrolândia, Curral do Zinco, Jardim Guapimirim, Orindi, Parada Modelo, Paraíso, Sapê e Vila Olímpia.

Entre os presentes estavam a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (Brasil-RJ), o vice-prefeito Natalício da Farmácia – também secretário municipal de Saúde – e o secretário municipal de Esporte e Lazer, Jean Cardoso.

De acordo com o secretário de esporte guapimiriense, já está em andamento o Projeto +Esporte +Saúde para atividades de capoeira, hidroginástica, jiu-jitsu e natação.

O Projeto Errejota em Movimento atua em parceria com prefeituras fluminenses, estando presente em outras cidades como Carapebus e Quatis, por exemplo. Foi lançado em abril deste ano, com foco para atender 15 mil praticantes de esportes em 1.500 núcleos espalhados pelo estado do Rio de Janeiro.