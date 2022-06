Vista aérea do Parque Estadual dos Três Picos - Guilherme Luz / PETP

Vista aérea do Parque Estadual dos Três PicosGuilherme Luz / PETP

Publicado 03/06/2022 16:17 | Atualizado 03/06/2022 16:36

Guapimirim – O Parque Estadual dos Três Picos (PETP), na Região Serrana do Rio de Janeiro, completará 20 anos no próximo domingo (5/6), coincidindo com o Dia Mundial do Meio Ambiente. Para celebrar a data, foi preparada uma programação especial gratuita e aberta ao público.

Ontem (2/6), por exemplo, ambientalistas do PETP promoveram um trabalho de conscientização em conjunto com funcionários da Secretaria Municipal do Ambiente e Sustentabilidade de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A atividade foi promovida pelo Núcleo Paraíso do Parque Estadual dos Três Picos (PETP), fez parte da Operação Fumaça Zero e ocorreu na Praça da Emancipação, no Centro. A população recebia orientações sobre prevenção e combate a pequenos focos de incêndio, por conta do período de seca de chuvas que se aproxima em território fluminense. É nesse período que também ocorrem as maiores queimadas.

No sábado (4), a partir das 9h, acontecerá a Caravana da Ciência, com exposições científicas interativas mediadas com foco nas áreas de biologia, física e matemática. A mostra será no posto avançado do PETP em Teresópolis, na Rua Wilhem Cristian Kleme, no Parque Ermitage.

Já no domingo (5), no aniversário do parque e também Dia Mundial do Meio Ambiente, haverá a Feira de Educação Ambiental, como uma extensa programação, que inclui pescaria ecológica e solo, coleta seletiva, ações de conservação ambiental, feira de artesanato e gastronomia, visita guiada por áreas do PETP, observação de aves, distribuição de materiais de combate a incêndios florestais, ademais de exposição de fotos sobre a história do parque e palestras sobre insetos vetores – tais como mosquitos, barbeiros e flebótomos – entre outras ações. Todas ocorrerão no Núcleo Jequitibá, na Estrada do Jequitibá nº 145, bairro Boca do Mato, em Cachoeiras de Macacu.

Também no dia 5 de junho, haverá distribuição de mudas de plantas nativas da Mata Atlântica aos visitantes. Isso será feito diretamente no núcleo Três Picos, em Nova Friburgo, na Estrada dos Três Picos s/nº, bairro Três Picos.

Na próxima segunda-feira (6), às 9h, está agendada uma palestra sobre educação ambiental infantil com os alunos da Escola Municipal Celina Corrêa da Silva, de Guapimirim. A atividade será feita no núcleo Paraíso do PETP, na Estrada do Paraíso s/nº, bairro Paraíso, nessa cidade aqui mencionada.

E na quarta-feira que vem (8), às 14h, está marcada uma palestra sobre prevenção de incêndios florestais. O evento acontecerá na Faetec de Guapimirim, na Avenida Oswaldo Cruz s/nº, bairro Bananal, em Guapimirim, em parceria com a Secretaria Municipal do Ambiente e Sustentabilidade dessa cidade. O local fica próximo ao Hospital Municipal José Rabello de Mello.

“Para mim, é um orgulho eu ter sido subsecretário do Meio Ambiente de Guapimirim e hoje ser gestor do maior parque estadual do Rio de Janeiro, gerenciar mais de 65 mil hectares, abrangendo cinco municípios. O Parque Estadual dos Três Picos celebra 20 anos, e estamos fazendo a maior Semana do Meio Ambiente da história do parque. Em um ano conseguimos várias conquistas, e o parque tem sido bastante atuante e presente na vida da população fluminense com atividades ecológicas e sustentáveis, além de fomentarmos campanhas de doação de alimentos, cobertores e produtos de higiene pessoal para as vítimas das chuvas que afetaram o nosso estado nos últimos tempos e levarmos os projetos PETP na Escola e PETP Melhor Idade. Nossas atividades promoveram um aumento considerável de público em nossas instalações, apesar da pandemia de coronavírus”, destacou o gestor do PETP, Alexandre Donato de Sá.

O PETP na Escola promove educação ambiental para crianças das redes pública e privada de ensino para que desde pequenos os cidadãos aprendam a importância de se preservar a natureza. Já o PETP Melhor Idade tem como público-alvo a população idosa, que participa de visitas guiadas ao parque, pequenas trilhas e também participa de atividades de conscientização ambiental.

Para mais informações, é possível contatar o PETP pelo telefone (21) 2649-6847 ou pelo e-mail [email protected] .

Sobre o PETP

Conhecido internacionalmente, o Parque Estadual dos Três Picos é o maior parque estadual do Rio de Janeiro, tem mais de 65 mil hectares, numa área equivalente a mais de 91 mil campos de futebol em cinco municípios: Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, Nova Friburgo, Silva Jardim e Teresópolis. O local abrange a maior área de biodiversidade do estado fluminense.

O parque foi instituído em 5 de junho de 2002 por meio do Decreto Estadual nº 31.143/2022, assinado pela então governadora do Rio de Janeiro Benedita da Silva (PT-RJ). Seu nome deriva dos Três Picos, conjunto de três montanhas localizada em Nova Friburgo na qual a maior delas é de 2.366 metros de altitude.

O PEPT está localizado numa área atualmente chamada de Serra do Mar, uma rede de trilhas e parques ecológicos que conecta com outras rotas de cicloturismo e ecoturismo criada pelo Ministério do Meio Ambiente.

O parque tem cinco núcleos:

* Núcleo Jequitibá: Estrada do Jequitibá nº 145 – Boca do Rato – Cachoeiras de Macacu.

* Núcleo Jacarandá: Estrada do Jacarandá s/nº, bairro Meudon – Teresópolis.

* Núcleo Vale da Revolta: Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116) – KM 84,5 – Teresópolis.

* Núcleo Três Picos: Estrada dos Três Picos s/nº, bairro Três Picos – Nova Friburgo.

* Núcleo Paraíso: RJ-122, KM 11 – Estrada do Paraíso s/nº - Paraíso – Guapimirim.

O citado parque é administrado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro.



Dentro do PETP, no núcleo Guapimirim, está instalado o Centro de Primatologia do Rio de Janeiro ( CPRJ ), a primeira instituição brasileira com foco na preservação de primatas nativos do país com 42 anos de atuação e pesquisas sobre desenvolvimento de vacina contra febre amarela para primatas neotropicais, coronavírus nesses tipos de primatas, entre outros estudos de relevância para essas espécies e que possam impactar no bem-estar humano.