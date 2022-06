A prefeita Marina Rocha está segurando uma luminária para lâmpadas de led - Secom PMG - Divulgação

A prefeita Marina Rocha está segurando uma luminária para lâmpadas de ledSecom PMG - Divulgação

Publicado 06/06/2022 18:26 | Atualizado 06/06/2022 18:41

Guapimirim – As ruas e praças de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, começaram a receber iluminação em led (diodo emissor de luz, na sigla em inglês). A Praça Niterói e algumas ruas do entorno foram as primeiras a terem o novo sistema, por meio do projeto Meu Bairro Agora é Diferente, no último dia 27 de maio, quando as obras foram entregues à população.

A troca de iluminação em Guapimirim será realizada por etapas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

“Estamos atentos às queixas dos moradores quanto aos valores cobrados de taxa de iluminação pública. Por isso, no nosso governo vamos investir em iluminação de led por ser mais sustentável e econômica, o que, consequentemente, acarretará em taxas mais baratas a longo prazo aos munícipes. A Praça Niterói já foi contemplada. Muito em breve outros bairros serão beneficiados”, disse a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (Brasil-RJ).

Com a mudança, haverá economia na taxa de iluminação pública cobrada aos contribuintes. As lâmpadas de led são 30% mais econômicas que as florescentes e 80% mais econômicas que as incandescentes e possuem vida útil de até 25 mil horas, enquanto que as fluorescentes, até oito mil horas. Segundo especialistas, uma lâmpada de led ligada cinco horas por dia pode durar até 14 anos.