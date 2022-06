Imagem ilustrativa de ampolas de vacina e de soro fisiológico - X3 - Pixabay - Creative Commons

Publicado 08/06/2022 14:38

Guapimirim – A segunda dose de reforço – popularmente chamada de quarta dose – de vacina contra o coronavírus (Sars-CoV-2) já está disponível para pessoas acima dos 50 anos e trabalhadores da saúde a partir desta quarta-feira (8/6), em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

É preciso ter tomado a primeira aplicação de reforço – também chamada de terceira dose – há mais de quatro meses.

A imunização contra covid-19 está disponível das 8h às 11h em locais específicos, os mesmos das fases anteriores da campanha:

* Praça Paulo Terra, no Centro.

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

* Posto de Saúde de Parada Modelo.

* Posto de Saúde do Orindi.

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

Para se vacinar, é necessário apresentar um documento com foto, comprovante de residência, caderneta de vacinação e o Cartão do SUS.