No mês passado, o gabinete itinerante da prefeitura foi no bairro Parada Modelo - Secom PMG - Divulgação

Publicado 07/06/2022 20:08

Guapimirim – A Prefeitura de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, fará novo atendimento itinerante aos munícipes nos próximos dias 8 e 9 de junho, quarta e quinta-feira, respectivamente, das 9h às 14h, por meio do projeto Gabinete nas Ruas. Dessa vez, o local escolhido é a Vila Olímpia, no Segundo Distrito.

A população terá a oportunidade de conversar diretamente com a prefeita Marina Rocha (Brasil-RJ) e também resolver certos assuntos com algumas secretarias que se farão presentes: ouvidoria geral, agendar serviços da Atenção Básica de Saúde, solicitar serviços como limpeza urbana, recolhimento de entulho, poda de árvore e troca de lâmpadas, por exemplo, além de cadastro de currículo no banco de vagas do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

O Gabinete nas Ruas acontecerá na Escola Municipal Vila Olímpia, na Rua Ceres nº 300, no bairro Vila Olímpia.

No mês passado, o Gabinete nas Ruas foi feito no Vale das Pedrinhas, bairro vizinho. Ambos ficam bem distantes do Centro de Guapimirim. Em maio passado, durante uma ação social, o gabinete itinerante também foi levado ao bairro de Parada Modelo.