A atividade aconteceu na Praça da Emancipação, no CentroSecom PMG - Divulgação

Publicado 07/06/2022 11:32

Guapimirim – A companhia de teatro circense Adorável Companhia fez a alegria da criançada de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesse domingo (5/6), na Praça da Emancipação, no Centro. A dupla é formada pelo casal Marcos Camelo – que dá vida ao personagem Palhaço Totó – e Cecília Viegas. A apresentação foi feita por intermédio do projeto Caravana Carequinha.

O cortejo saiu num caminhão do Centro Cultural Municipal de Guapimirim e seguiu até a referida praça, a alguns quarteirões. Um tapete redondo foi colocado na rua e as crianças ficaram em volta, acompanhando as brincadeiras.

A dupla divertiu o público presente com palhaçadas, brincadeiras e malabarismo e apresentou o projeto Caravana Carequinha, do qual venceu o edital de concorrência em Guapimirim. Em abril passado, a Adorável Companhia participou de uma gravação de vídeo em Rio Bonito, no Leste Fluminense, junto com outras produtoras circenses.

Esta edição da Caravana Carequinha contempla 10 companhias de circo, uma por cada cidade fluminense: Angra dos Reis, Cantagalo, Conceição de Macabu, Duque de Caxias, Guapimirim, Nova Friburgo, Petrópolis, Resende, Rio Bonito e São Gonçalo.

A Caravana Carequinha é uma homenagem a George Savalla Gomes, popularmente conhecido como Palhaço Carequinha, que faleceu em 2006. O projeto é produzido pela Tapume Produções Artísticas, por meio de recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro e da concessionária de energia elétrica Enel.