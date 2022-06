Fachada do novo centro de vacinação, ao lado da Praça da Emancipação - Secom PMG - Imagem cedida ao DIA

Publicado 11/06/2022 14:32 | Atualizado 11/06/2022 17:04

Guapimirim – A Prefeitura de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, inaugurou na tarde dessa sexta-feira (10/6) o Centro Municipal de Vacinação. A nova unidade está localizada ao lado da Praça da Emancipação, no Centro, onde funcionava uma base de imunização itinerante.

Essa base itinerante de imunização começou a funcionar em 2021 com a vacinação contra o coronavírus (covid-19). Os profissionais de saúde trabalhavam sob tendas das 8h às 11h.

“A gente está muito feliz até por conta do horário, que agora a gente vai poder funcionar de 8h às 16h, agora a gente tem um lugar confortável e pode deixar a nossa vacina no conforto do ar condicionado. Quando era na praça, não poderia ficar o tempo que gostaria e precisava ficar para atender a população. A gente tinha até muitas reclamações por conta disso, mas era a preocupação com o nosso ‘imuno’, que não podia ficar no calor aquele tempo todo. Agora, a gente vai poder funcionar o dia todo, não deixando só a equipe no conforto, mas também a população com horário estendido. Assim, espera-se que a população dê valor ao nosso trabalho de lutar sobre vidas, porque hoje se vê que a vacina faz efeito. A gente está trabalhando dia a dia e vê que a gravidade da doença não está igual antes da vacina. É preciso valorizar a vacina, sim”, expressou a coordenadora de Vigilância em Saúde, Sabrina Santana.

“É um momento muito importante para todos nós. É um marco importante na administração da nossa cidade. Primeiramente, quero parabenizar toda a equipe [da saúde], que, desde quando começou a vacinação contra o covid-19, ficou embaixo das tendas dias de sol e dias de chuva. Chegou o momento de ter uma base bem estruturada para aqueles que trabalham e para aqueles que vêm receber a vacina. E eu quero dizer que é uma honra trabalhar por essa cidade, servir por essa cidade onde nasci e cresci e poder entregar um ambiente mais humanizado e mais confortável”, disse a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (Brasil-RJ).