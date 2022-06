Fachada da 67ª DP, em Guapimirim - Divulgação

Fachada da 67ª DP, em GuapimirimDivulgação

Publicado 10/06/2022 16:52

Guapimirim – Criminosos que atuam nos municípios de Guapimirim e de Magé, ambos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, estão proibindo que o provedor Leste Telecom forneça internet aos assinantes. Por conta disso, os moradores estão sofrendo transtornos e são induzidos a contratar os serviços oferecidos por eles ou de empresas associadas. A informação foi divulgada na última terça-feira (7/6) pela TV Globo no RJTV 1ª e 2ª edições.

Em Guapimirim, por exemplo, um dos bairros afetados é o da Vila Olímpia, no Segundo Distrito, que fica bem próximo à cidade vizinha de Magé. A Leste Telecom está enviando comunicado aos clientes para informar o problema e pedir que os equipamentos sejam devolvidos em sua filial mageense.

“Com pesar, informamos que na data de hoje nossa empresa foi ‘proibida’ de prestar qualquer serviço no bairro Vila Olímpia por bandidos. O serviço continuará ativo até que a rede seja totalmente sabotada/tomada pelos criminosos. Aos clientes que perderem acesso, pedimos encarecidamente que devolvam nossos equipamentos em nosso escritório na cidade – não temos como prestar serviço ou manutenção”, disse a Leste Telecom num trecho do comunicado aos moradores da Vila Olímpia.

Dois meses atrás, o mesmo provedor de internet já tinha sido expulso do bairro Barbuda, em Magé.

Em Magé, o caso é investigado pela 65ª DP, enquanto que em Guapimirim, pela 67ª DP. De acordo com o delegado Antonio Silvino Teixeira, desta delegacia guapimiriense, ao canal televisivo, dois funcionários de uma outra empresa prestaram depoimento, após serem flagrados instalando cabos de internet na Vila Olímpia.

Esta semana, três pessoas foram presas em flagrante, instalando clandestinamente internet num post na Rua Copérnico, na Vila Olímpia. A captura dos suspeitos foi feita por policiais do 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM) graças a informações recebidas por meio do WhatsApp do Portal Procurados, do Disque Denúncia.

Rondas estão sendo intensificadas para prender criminosos que estejam cortando e/ou fixando cabos de internet de forma ilegal.

O modus operandi dos bandidos é circular armados pelas ruas para intimidar a população, cortar os cabos de internet dos antigos provedores e induzir os moradores a contratar os serviços prestados por eles.

Não é a primeira vez que a Leste Telecom tem problemas para prestar serviços. Em janeiro passado, criminosos lançaram um coquetel molotov na sede da empresa, em Niterói (RJ). Isso aconteceu pouco tempo depois de a empresa divulgar que estaria sendo intimidação por parte de bandidos do bairro Engenho do Mato.

A triste realidade vivida por moradores de Guapimirim e de Magé é similar a de cidadãos de outras localidades fluminenses, principalmente em comunidades, que sofrem com a atuação do crime organizado, a dificuldade de acesso a serviços públicos como internet e telefonia, por exemplo. Nesse caso, somente empresas aliadas ou aceitas pelos bandidos podem atuar nas regiões.