As flores são ótimos presentes para diferentes ocasiões - azerbaijan_stockers - Freepik - Creative Commons

Publicado 10/06/2022 15:05

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá um curso gratuito de Floricultura de Clima Tropical, cujas inscrições estão abertas. As aulas vão ocorrer nos dias 13, 14 e 15 deste mês, segunda, terça e quarta-feira, respectivamente, das 9h às 17h.

Os alunos terão aulas teóricas e práticas sobre o tratamento de plantas vendidas em floriculturas. O curso será realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca de Guapimirim.

As aulas acontecerão na sede da referida secretaria, na Estrada do Bananal nº 1.919, no bairro Bananal. Fica próximo ao fórum e a 67ª DP. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (21) 98927-9114.