Edição anterior da maratona na Serra dos ÓrgãosUphill Marathon / X3M

Publicado 15/06/2022 17:26

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, será o ponto de partida de mais uma edição da Uphill Maratona Serra dos Órgãos no próximo dia 3 de julho (domingo). As inscrições estão abertas.

São duas modalidades de participação: Uphill Challenge 21k e Uphill Experience 8.5k.

* Uphill Challenge 21k: nesta modalidade, que acontecerá no dia 3 de julho, os participantes têm o desafio de percorrer 21 quilômetros pela Serra dos Órgãos num intervalo de até quatro horas. A largada acontecerá no bairro Parada Modelo, em Guapimirim, às 7h da manhã, com chegada à Fonte Judith, em Teresópolis, na Região Serrana.

* Uphill Experience 8.5k: nesta modalidade, que ocorrerá também no dia 3 de julho, os competidores terão de percorrer um trecho de 8,5 quilômetros pela Serra dos órgãos num intervalo de até três horas. A largada será na Curva do Garrafão, região onde fica uma cachoeira em Guapimirim, às 7h, com destino à Fonte Judith, em Teresópolis.

Para os dois tipos de competição, os “ninja runners” – como são chamados os competidores – vão percorrer a Serra dos Órgãos pela BR-116 (Rodovia Rio-Teresópolis) em meio a um cenário incrível com muita vegetação e poderá contemplar a Mata Atlântica e o famoso Dedo de Deus, pico símbolo do montanhismo no Brasil e que está localizado na parte guapimiriense do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso).

Haverá serviço de “transfer” para o embarque dos competidores até os pontos de partida e depois de chegada antes e após a corrida. O transporte também poderá ser feito na Gávea, bairro da Zona Sul do Rio, às 4h da manhã. O ônibus levará os participantes até Guapimirim.

No dia 1º de julho (sexta-feira), a partir das 16h, haverá a abertura da arena do evento, abertura da Uphill Store – para que os competidores possam comprar produtos personalizados – e entrega dos kits dos inscritos.

No dia 2 de julho (sábado), haverá ainda o Treino Warm 5k, trecho de cinco quilômetros a ser feito no intervalo de até uma hora e meia em Teresópolis, a partir das 8h da manhã. O ponto de partida e de chegada será a Fonte Judith.

Guapimirim é o cenário de várias competições esportivas como corrida a pé e de bicicleta, por exemplo. Em dezembro passado, uma etapa da Uphill Maratona também foi realizada nesse município.

Estão previstas outras fases da Uphill Maratona na Serra do Rio Rastro, em Santa Catarina, em setembro deste ano; em Nova Friburgo, na Região Serrana do RJ, em outubro; e na cidade do Rio de Janeiro, em dezembro.

A Uphill Maratona é apresentada pela operadora de telefonia Claro e organizada pela X3M Entretenimentos.