A base estrutural do novo cinema já está em processo de finalização - Juliana Zorzanelo - Secom PMG - Imagem cedida ao DIA

A base estrutural do novo cinema já está em processo de finalizaçãoJuliana Zorzanelo - Secom PMG - Imagem cedida ao DIA

Publicado 14/06/2022 21:17

Guapimirim – Está prevista para o fim do mês que vem a conclusão das obras para a primeira sala de cinema em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O município foi o primeiro a ser contemplado pelo programa Cine+.

Um morador de Guapimirim quando vai a um cinema precisa se deslocar até outro município como Teresópolis ou Rio de Janeiro, por exemplo, para assistir a algum filme. Em quase 32 anos de emancipação, é a primeira vez que uma sala cinematográfica é construída em território guapimiriense.

A estrutura do novo empreendimento já foi montada e está em processo de finalização. Depois disso, serão feitas a concretagem e o levantamento das paredes.

O Cine+ é programa de democratização da arte que consiste na construção de salas cinematográficas para municípios com até 250 mil habitantes. E segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Guapimirim tem pouco mais de 61 mil moradores.

O Cine+ foi criado pela produtora cearense Quitanda Soluções Criativas, Instituto BR e Marco Zero, com patrocínio da Enel e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Secec), com financiamento da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. A produção executiva ficará por conta da Cinco Elementos Produções. Além disso, as prefeituras dos municípios contemplados darão apoio institucional, incluindo a de Itapipoca, no Ceará.

“O universo digital está totalmente receptivo para profissionais do audiovisual, criadores de conteúdo, entre outros. Essa unidade vai aproximar os nossos jovens dessa oportunidade, uma vez que hoje eles precisam se deslocar para outras cidades em busca de qualificação nessa área”, declarou Leonardo Coelho, Secretário Municipal de Cultura e Economia Criativa.

“Muitas cidades precisam desse equipamento para as suas estratégias de desenvolvimento e promoção da cidadania cultural. O que a gente está propondo não é somente um cinema, mas um equipamento cultural mais complexo, com funções que vão além da exibição de filmes, e que está conectado com outros usos, outras possibilidades”, avaliou o CEO da Quitanda Soluções Criativas, Paulo Feitosa.

O Cine+ também vai contemplar os municípios de Itaocara, Casimiro de Abreu, Cabo Frio e Paraty. Apenas estes dois últimos contam com cinema.

Juntas, todas essas novas salas de cinema vão promover ao menos 1.440 sessões de filmes por ano, além de capacitação técnica e artística em curso de Exibição Cinematográfica Independente. Ao todo serão 120 vagas, sendo 20 por cidade.

Em março deste ano, O DIA noticiou que Guapimirim ganharia esse novo espaço cultural, cujo lançamento do programa aconteceu no Palácio Guanabara, sede do governo fluminense, em cerimônia que contou com representantes dos municípios beneficiados.

A Quitanda Soluções Criativas é uma produtora de conteúdos culturais com sede em Fortaleza, no Ceará, e escritório no Rio de Janeiro, com 15 anos de atuação.

A Enel, como muitos já sabem, é uma concessionária de energia elétrica que opera em Guapimirim e mais 65 municípios, abrangendo 73% do território fluminense.