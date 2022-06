Nessa primeira etapa de imunização, foram priorizados os animais mais novos - Secom PMG - Divulgação

Publicado 17/06/2022 12:34

Guapimirim – Mais de 4,5 mil doses de vacinas contra febre aftosa e raiva foram fornecidas gratuitamente aos produtores rurais de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Os itens foram doados pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, estando destinadas a bovinos (bois e vacas) e bubalinos (búfalos).

Os dados foram divulgados pela Prefeitura de Guapimirim esta semana, com base nas declarações de imunização feitas pelos proprietários desses gados, cujo prazo era até o último dia 15 de junho.

A primeira etapa de vacinação desses animais, com até 24 meses, aconteceu durante todo o mês de maio deste ano. Para 2022, o calendário foi invertido, tendo como prioridade os gados mais novos nas seguintes unidades da federação: Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo e Tocantins. No estado capixaba, o sistema de priorização aos gados mais novos já é adotado.

Para essas regiões, a estimativa é de que mais de 61,3 milhões de animais sejam vacinados, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Já a segunda etapa envolvendo bovinos e bubalinos de todas as idades está prevista para novembro próximo nas unidades federativas citadas. Após o término da campanha, os produtores rurais terão 15 dias para declarar os rebanhos imunizados.

Nos demais estados não mencionados, a vacinação é iniciada com gados de todas as idades. A meta é de que mais de 107 milhões de bovinos e bubalinos recebam as doses contra as duas doenças em todo o território brasileiro onde a imunização ainda acontece.

Apenas alguns estados brasileiros possuem certificação de zona livre de febre aftosa sem vacinação. São eles: Acre, parte do Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina.

Os criadores desses animais devem procurar a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, na Estrada do Bananal nº 1.919, no bairro Bananal. Fica próximo da 67ª DP (Guapimirim).