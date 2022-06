Os católicos celebraram o corpo de Cristo num ritual espiritual que inclui orações, procissão e os tradicionais tapetes feitos de serragem e de outros materiais - Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Divulgação

Publicado 17/06/2022 18:34 | Atualizado 17/06/2022 18:45

Guapimirim – O feriado de Corpus Christi, nessa quinta-feira (16/6), foi celebrado em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com missas e tapetes coloridos. Na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro de Parada Modelo, os fiéis desenharam vários símbolos eucarísticos.

Cruz, cálice, hóstia e uvas, entre outros itens religiosos, ilustraram os belos tapetes que puderam ser vistos nos arredores da referida igreja. As demais fotos podem ser vistas na galeria ao final desta reportagem.

Os tapetes em homenagem a Corpus Christi são uma tradição feita por católicos em todo o país. A obra artística é totalmente manual e é feita com serragem e sal colorido, podendo ser utilizado também pó de café e farinha, por exemplo.

Além da missa, celebrada pelo padre Janderson Ferreira e pelos diáconos Paulo Roberto e Geraldo Marques, os fiéis participaram de uma procissão por ruas do bairro. As crianças estavam com roupas de coroinhas e de anjos.