Plataforma da estação Saracuruna, com destino a Guapimirim ou a GramachoDivulgação

Publicado 22/06/2022 00:16

Guapimirim – A circulação de trem na extensão Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, será interrompida no próximo domingo (26/6). De acordo com a SuperVia, serão feitas manutenções nas via férrea e na rede aérea, por conta disso não haverá operação.

Também serão feitas manutenções preventivas na extensão Vila Inhomirim, em Magé, e no trecho entre Gramacho e Saracuruna, em Duque de Caxias.

Os trens voltam a circular normalmente na segunda-feira (27), segundo a concessionária.

Outra manutenção preventiva está agendada para o próximo dia 10 de julho nos mesmos trechos mencionados. A empresa costuma suspender a circulação de trens para revisões periódicas, geralmente em certos domingos.