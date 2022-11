O espetáculo 'Charme' já passou por outras cidades fluminenses - Cia. do Solo - Imagem cedida ao DIA

Publicado 05/11/2022 09:26

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá o espetáculo de rua ‘Charme’ a partir das 17h do próximo dia 19 de novembro. A atividade ocorrerá na Praça Paulo Terra, no Centro, é gratuita e será promovida pela Cia. do Solo, com sede no Rio de Janeiro.

‘Charme’ aborda de forma descontraída questões do universo feminino como respeito ao próximo, tolerância e viver em sociedade. A interpretação fica por conta da atriz e palhaça Martha Paiva.

“Charme é um espetáculo de rua, de caráter popular e alcança um público amplo e heterogêneo de diferentes faixas etárias e classes sociais, assim como grupos da comunidade LGBTQIA+ e tem como uma das suas principais metas a inclusão. Em duas sessões a apresentação contará com uma intérprete de libras”, explicou Martha Paiva.

O referido enredo teatral tem 8 anos e será apresentado em Mangaratiba, na Costa Verde. O projeto já passou pelos bairros cariocas da Tijuca e do Grajaú, além dos municípios de Magé, na Baixada Fluminense, e Resende, no Sul Fluminense.

Essa série de espetáculos é gratuita e conta com o apoio institucional da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. A Cia. do Solo foi uma das vencedoras do edital Retomada Cultural RJ2, que prevê a realização de atividades culturais e de entretenimento em território fluminense.



A título de curiosidade, o mesmo grupo teatral também estará em Guapimirim no dia seguinte (20), das 9h às 13h, para promover uma contação de histórias na Praça Agnaldo Pereira, no bairro Parada Modelo. Ambas as atividades são gratuitas e abertas ao público.