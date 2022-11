RJ-122 (Estrada Rio-Friburgo), na altura de Parada Modelo, é interditada nesta terça-feira (1/11) por manifestantes pró-Bolsonaro - Redes Sociais - Divulgação

RJ-122 (Estrada Rio-Friburgo), na altura de Parada Modelo, é interditada nesta terça-feira (1/11) por manifestantes pró-BolsonaroRedes Sociais - Divulgação

Guapimirim – A prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (PMB-RJ), na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, pediu nas redes sociais que a população se manifeste de ‘maneira ordeira’ para não afetar aos demais cidadãos que precisam passar pelas ruas do município para chegar ao Hospital Municipal José Rabello de Mello, no Bananal, por exemplo.

“Acabei de chegar aqui em casa e me deparei com Parada Modelo toda parada. Jogaram caminhões de entulho na rodovia (Rio-Teresópolis), onde está atrapalhando o acesso das pessoas. Quero lembrar a vocês, gente, que existem pessoas que moram no Sapê, KM 11, Paraíso, KM 3, Status, pessoas que podem precisar acessar o nosso hospital e não tem como. Quero lembrar a vocês também, que tem crianças dentro do carro, idosos dentro dos carros, tem pais precisando chegar em casa, porque precisam alimentar o seu filho. Poxa, gente, vamos manifestar, mas vamos manifestar de uma forma ordeira, vamos nos manifestar de uma forma que não prejudique a vida das pessoas. Quero fazer um apelo a vocês. Vamos continuar fazendo da nossa cidade de Guapimirim uma cidade de paz, uma cidade de união, uma cidade de amor e uma cidade de respeito. Não vamos prejudicar as pessoas. É esse o meu apelo que eu faço pra vocês. Vamos manifestar?!, mas de maneira organizada, de maneira ordeira. Esse é o meu apelo. Agradeço a compreensão de vocês, e que Deus continue abençoando a nossa cidade”, instou a líder guapimiriense.

Marina Rocha (PMB-RJ) é moradora do bairro Parada Modelo e se deparou com os protestos perto de casa. Os bairros citados por ela são contramão do Centro de Guapimirim e também os mais afetados pela falta de transporte público, um problema crônico no município.

Assim como em outras regiões do Brasil, protestos contra a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT-SP) estão ocorrendo em Guapimirim desde ontem (31/10), mesmo com as fortes chuvas na região, com o bloqueio de vias e pneus sendo incendiados por eleitores simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). Motoristas de ônibus e de carros que passam pela Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116) enfrentaram congestionamento na subida e/ou na descida da Serra dos Órgãos devido aos caminhões obstruindo as vias.

A Polícia Militar fluminense está tentando desobstruir a RJ-122 – via que liga os municípios de Guapimirim e de Cachoeiras de Macacu – agora à noite. Eleitores pró-Bolsonaro interditaram com areia e pneus uma ponte da rodovia na altura de Parada Modelo.

Lula obteve 60,3 milhões de votos, 50,90% dos votos válidos, tendo vencido Bolsonaro por uma margem pequena, que recebeu o voto de 58,2 milhões de eleitores, o equivalente a 49,10%.